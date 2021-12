Vipshop Holdings taglia guidance per il trimestre in corso

Martedì 28 Dicembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - Vipshop Holdings, e-commerce cinese specializzato in offerte speciali, ha tagliato la propria guidance per il trimestre in corso. La società ora prevede che il suo fatturato netto totale per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021 sarà compreso tra 34 e 35,8 miliardi di RMB (circa 4,72-4,97 miliardi di euro). Nello scenario peggiore, questo si traduce in una variazione tra -5 e 0%, mentre la società aveva precedentemente stimato una crescita dello 0-5%. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi di 37,25 miliardi di RMB (circa 5,17 miliardi di euro) per lo stesso trimestre.