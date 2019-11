Violenza donne, Gualtieri firma decreto per i fondi agli orfani di femminicidio: 12 milioni l'anno

Ultimo aggiornamento: 21:23

Il ministro dell'Economiafirmato il decreto per lo sblocco deiIl provvedimento è statoper il parere di rito. Poi dovrà passare dalle commisioni parlmentari competenti e quindi verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Solo allora, verosimilmente ormai nel 2020, i fondi potranno arrivare alle vittime. «I soldi non restituiscono l'affetto mancato ma conda lunedì finanzieremo borse di», aveva scritto nei giorni scorsi il ministro in un tweet in cui annunciava l'intervento.Il decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse da destinare al finanziamento di borse di studio, spese mediche e assistenziali, iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa degli orfani di vittime di crimini domestici nonché aiuti economici in favore delle famiglie affidatarie degli stessi. Tutti benefici tra loro cumulabili.L'iter per ottenerli prevede che i beneficiari presentino domanda alla Prefettura. La Prefettura trasmette le domande al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e reati violenti, istituito presso il Ministero dell'Interno e già dotato delle competenze per la gestione di risorse per fini analoghi. L'erogazione dei benefici avviene, anche per assicurarne la celerità, attraverso un concessionario.Misure e risorse per gli orfani di femminicidio sono state introdotte innanzitutto con la legge di bilancio per il 2018. Gli stanziamenti sono stati quindi incrementati con la legge ad hoc a tutela degli orfani per crimini domestici dell'11 gennaio 2018 e poi con la legge di bilancio per il 2019. Infine la legge Codice rosso del 19 luglio di quest'anno ha previsto un ulteriore aumento, estendendo l'ambito di applicazione anche alle famiglie affidatarie.Oltre alle risorse già stanziate per il 2018, pari a 6,5 milioni di euro, sono stati quindi appostati in bilancio circa 12,4 milioni di euro per il 2019, 14,5 milioni di euro per il 2020 e a regime 12 milioni di euro all'anno.Oggi si celebra la giornata in ricordo delle vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche. Il 25 novembre non è una data casuale: nello stesso giorno del 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana.