Vino, Piazza (ENPAIA): "Giovani sempre più attenti al tema della sostenibilità"

(Teleborsa) - Il Rapporto EMPAIA-Censis sulla relazione dei giovani con il vino è "molto positivo" e rivela "numeri importanti soprattutto per l'attenzione che i giovani hanno verso un uso sostenibile, moderato e consapevole del vino". Lo ha sottolineato il Presidente di ENPAIA, Giorgio Piazza in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione della presentazione dell'indagine condotta con il Censis.

"Grande attenzione per le denominazioni, quindi per l'origine dei prodotti, e per i prodotti di qualità. E naturalmente, una grande attenzione anche per la sostenibilità e quindi per tutti i temi del futuro, in particolare il tema dell'agricoltura biologica".

"Tutto ciò dimostra che iche vedono i giovani legati ad un uso poco corretto del vinocome è giusto che sia per luoghi comuni sbagliati. I giovani hanno invece unae la loroè emersa con numeri molto importanti".

"Nel settore del vino c'è molto interesse da parte dei giovani, non solo in qualità di consumatori, ma anche come produttori. In parte, provengono da realtà già pre-costituite, da realtà familiari o da esperienze già vissute, ma ci sono molti giovani che vengono da altri settori, altri percorsi formativi. E poi c'è un altro grande segno di innovazione rappresentato dalla presenza femminile che ormai raggiunge quasi il 30 per cento".