Vinitaly 2019, boom per le giovani donne del vino italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L', la più grande di sempre, ha registrato unnell'ultimo anno della presenza di Under 35, e tantissime innovazioni al femminile, dallo spumante "manga" al vino "green" da vitigni resistenti, fino allo spumante ad alcol zero per gli sceicchi.Secondo l'elaborazione Coldiretti su dati Agea al Vinitaly, con una maggiore incidenza al Sud, dalla Sicilia alla Puglia, dalla Calabria alla Campania, dalla Basilicata al Molise. Importante anche laAl Salone di Verona sono state presentate le esperienze più interessanti delle viticoltrici in rosa, provenienti da tutta Italia. Nelle campagne dell'Oltrepò Pavese si produce – spiega Coldiretti –, nato da una collaborazione trae l'inventore di Hello Kitty, il popolare gattino amatissimo in tutto il mondo, che ha permesso alla viticoltrice lombarda di sfondare sul mercato giapponese e americano con un prodotto di alta qualità.Tra le montagne del Trentinoha ideato invece una cantina tutta in verticale dove produceche eliminano del tutto o quasi l'uso di trattamenti.Da un vitigno rarissimo, la Malvasia Rosa (ce ne sono appena tre in tutto il mondo)delle Tenute agricole Mossi ricava uno, mentre, ex modella, dell'azienda Iris ha lanciato a Treviso, con le quali è approdata sugli scaffali dei supermercati in, grazie a un accordo promosso da Coldiretti e Fai, Filiera agricola italiana.Crescono anche le, ricorda ancora Coldiretti che cita Vinitadue sorelle piemontesi di appena 21 e 19 anni che mandano avanti l'azienda nelle campagne di Castellinaldo d'Alba, nel Cuneese.Le innovazioni "rosa" del vino, spinte anche dal rinnovamento legato alle opportunità offerte dai Piani di sviluppo rurali, sono un esempio del protagonismo femminile che ha rivoluzionato l'attività agricola dove le donne – evidenzia la Coldiretti – hanno dimostrato capacità di coniugare la sfida con il mercato e il rispetto dell'ambiente, la tutela della qualità della vita, l'attenzione al sociale, a contatto con la natura assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità.