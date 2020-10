Vincenzo Zucchi, CdA delibera Bonus straordinario per l'Ad

(Teleborsa) - Il CdA di Vincenzo Zucchi, su proposta del Comitato Remunerazione della società, ha approvato l'attribuzione al Presidente e Amministratore Delegato di un bonus straordinario per l'operazione di risoluzione per mutuo consenso dell'accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto tra la società e talune banche finanziatrici.



Il Comitato si è avvalso di un esperto indipendente per la valutazione della congruità del Bonus. Al riguardo, sulla base delle analisi svolte, l'Esperto ha valutato che il compenso straordinario proposto, debba ritenersi congruo considerando anche gli standard di

mercato applicati solitamente ad operazioni similari. © RIPRODUZIONE RISERVATA