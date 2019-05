(Teleborsa) - Replica da fonti del Viminale alle critiche dell'Onu al Decreto sicurezza bis sulla questione dei diritti umani mosse attraverso la lettera recapitata al Ministro degli esteri Moavero da trasmettere al Ministero dell'interno e al Governo. Nessuna sottovalutazione, fanno sapere dal Ministero, "soprattutto alla luce della competenza e dell'autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell'Onu come Turchia e Corea del Nord".



Dal Viminale, dove si ritiene "necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile" il Decreto, arriva l'augurio che "l'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". E l'auspicio che il provvedimento sia "approvato nel Cdm di lunedì".



© RIPRODUZIONE RISERVATA