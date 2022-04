VIMI Fasteners, ricavi per 12,7 milioni di euro nel 1° trimestre 2022

Giovedì 14 Aprile 2022, 13:00







(Teleborsa) - VIMI Fasteners, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace ed altri, ha registrato ricavi consolidati pari a 12,7 milioni di euro nel primo trimestre 2022, con un progressivo rafforzamento della presenza del gruppo nel settore "Industrial", che si attesta al 31 marzo 2022 intorno al 55% del totale dei ricavi del periodo. Il valore di portafoglio ordini, a valere per la restante quota dell'esercizio 2022 e quindi al netto del valore di fatturato anzidetto, è pari a circa 30,2 milioni di euro, rispetto a 33,5 milioni in portafoglio al 31 dicembre 2021 (quest'ultimo dato a valere per l'intero esercizio 2022).



Al 31 marzo 2022, la Posizione Finanziaria Netta consolidata risulta sostanzialmente in linea rispetto ai valori del 31 dicembre 2021, con un ammontare pari a 16,44 milioni di euro (indebitamento netto), rispetto ai 16,27 milioni di euro registrati alla fine dell'anno precedente.