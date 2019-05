Vimi Fasteners, l'assemblea approva il bilancio

Ultimo aggiornamento: 17:26

(Teleborsa) -nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci, che si è tenuta a Villa Manfredini a Reggiolo (RE). L'azienda, quotata in Borsa sul mercato AIM Italia, ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con un, interamente di competenza del gruppo Vimi Fasteners.Il Gruppo ha anche realizzato ricavi per 52,3 milioni di euro ed un EBITDA di 5,8 milioni di euro. Il business di Vimi è concentrato per il 42% nel settore Automotive e per il 34% nell'Industriale, mentre quote minoritarie sono rappresentate dai veicoli commerciali, Energia e Oil&Gas, Infrastrutture, Motorsport e Aerospace. Il fatturato di Vimi è generato per il 70% sui mercati esteri.Il Presidente del Gruppo,, ha illustrato agli azionisti il programma di sviluppo che "punta a, anche tramite, a crescere nei settori industriali a maggior potenziale e a sviluppare nuovi prodotti ad elevato contenuto ingegneristico"."Obiettivi – ha sottolineato il presidente Storchi – a cui si aggiunge(RE), il cui completamento è previsto entro il 2019, che permetterà didell'azienda e migliorare il vantaggio competitivo in termini di costi di produzione e flessibilità di servizio".