Villa Sandi, i ricavi del 2021 superano quota 120 milioni (+33%)

Villa Sandi, azienda vitivinicola attiva nella produzione di vini e di prosecco in Veneto e in Friuli, ha chiuso il 2021 con un fatturato pari a 121 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto ai 91,5 milioni di euro del 2020. Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della performance dello scorso esercizio, che ha ci ha visto superare per la prima volta la soglia dei 100 milioni di fatturato. Un risultato significativo e stimolante, seppur raggiunto con dodici mesi di ritardo rispetto alle nostre stime a causa degli effetti del Covid. Continuiamo a registrare vendite entusiasmanti nel mercato continentale, con particolare riferimento alla Gran Bretagna, alla Germania e alla Francia, ma altrettanto avviene Oltreoceano dove gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato estero di presidio. Siamo anche soddisfatti della risposta giunta dai consumatori di Asia e Pacifico, aree di business dal potenziale importante ed in cui intendiamo progressivamente rafforzare la nostra presenza”.

La capillare e collaudata rete commerciale consente al Gruppo Villa Sandi di distribuire i propri vini in oltre 120 Paesi nel mondo. Nella realizzazione del fatturato 2021 le esportazioni hanno pesato per circa il 70% con alcuni Paesi che hanno confermato i maggiori volumi di export: Stati Uniti in primis, grazie anche allo sviluppo di un nuovo accordo distributivo, Germania e Regno Unito. A questo si aggiunge il successo oltre le aspettative del Prosecco Rosé, che ha incontrato e attratto nuovi consumatori facendosi conoscere ed apprezzare in nuovi mercati.

Le Tenute di Villa Sandi si estendono per oltre 200 ettari e spaziano nell'intera area dell’universo Prosecco, dalle pianeggianti zone della doc in Veneto e in Friuli, dalle colline di Asolo alle vigne storiche docg di Valdobbiadene fino al cru del Cartizze.