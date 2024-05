Eredità Berlusconi, il fratello Paolo compra Villa Miramare in Sardegna: prezzo 3,5 milioni di euro

Quinta cessione immobiliare dell’eredità Berlusconi, e anche l’ultima è a beneficio di un esponente della famiglia. Qualche giorno fa, secondo quanto risulta al Messaggero.it, è stato stipulato il compromesso su Villa Miramare da parte di Paolo Berlusconi con Fininvest real estate. Paolo è il fratello del fondatore della Fininvest e destinatario di un legato di 100 milioni dell’eredità. L’imprenditore possiede la minoranza de Il Giornale la cui maggioranza è stata ceduta agli Angelucci e tramite la sua holding Pbf, ha il 10% di Df Italia, quella che dovrebbe essere la filiale del colosso cinese delle automobili Dongfeng, attivo anche con i marchi Voyah e Mhero.

Villa Maramare, le cifre

Villa Miramare si trova in Sardegna, nel golfo di Marinella, adiacente a Villa Certosa che è sicuramente il pezzo pregiato (e costoso) dell’intero asse ereditario messo in vendita.

Il prezzo che pagherà Paolo si aggira attorno a 3,5 milioni. Questa vendita si aggiunge alle altre già concluse: Villa Campari situata a Lesa l’ha acquista Marina, Villa Belvedere a Macherio l’ha rilevata Barbara, Villa 2 Palme a Lampedusa a un economista siciliano Gianni Profita, quindi un esterno.

Berlusconi, le ville divise tra i 5 figli: che fine faranno? Pier Silvio vuole Villa Zeffirelli, Marina Villa Campari, a Barbara Macherio, Arcore non si vende

In totale nelle casse di Fininvest sono entrati circa 42 milioni a fronte di una valutazione complessiva dell’intero patrimonio di 500 milioni. Glli asset che hanno un valore significativo anche dal punto affettivo, sono rimasti all’interno del perimetro di famiglia. dovrebbe uscire solo Villa Certosa perchè troppo costosa: dagli anni ’80 rientra nella proprietà del fondatore di Fininvest ed ha ospitato personalità internazionali come Vladimir Putin, Tony Blair, José Zapatero e George W. Bush e già in passato pare abbia ricevuto proposte di acquisto da parte di emiri arabi e imprenditori spagnoli superiori a 500 milioni, ma non è mai stata ceduta. Fininvest ha affidato un mandato a vendere in esclusiva alla società di intermediazione immobiliare Dils, che scadrà a giugno e se non sarà trovato il compratore, la holding degli eredi conta di rivolgersi a più intermediari ma senza esclusive. Non in vendita la Villa di Arcore dove, in una parte, risiede Marta Fascina.

Tra qualche settimana (12 giugno) ci sarà il primo anniversario della scomparsa di Silvio, ma già da tempo - un record - l’eredità è stata aggiudicata tra ngli aventi diritto in piena armonia. L’eredità ha compreso il riassetto azionario che ha portato i figli primogeniti Marina e Pier Silvio in posizione di controllo di Fininvest.

Gran parte dei cespiti migliori erano concentrati nella società immobiliare storica, Dolcedrago che secondo stime ha un patrimonio di circa 550 milioni che controlla Immobiliare Idra. un paio di mesi fa si è registrato un’altra sistemazione con il passaggio di Idra a Fininvbest real estate.