Vigilia di Natale, CIA: "Impennata prezzi pesce (+25%) con aumento consumi e rincari energetici"

(Teleborsa) - Nonostante i rincari, del 25% in media rispetto al 2020, la domanda di pesce degli italiani per la cena della Vigilia risulta in forte ascesa rispetto al Natale passato, tanto che il settore ittico riesce a fatica a soddisfare la richiesta. È quanto emerge dall'indagine pubblicata oggi dalla Cia-Agricoltori Italiani.

A incidere sul prezzo – rileva la Cia – anche gli aumenti delle materie prime che colpiscono tutta la filiera, da trasporti e logistica fino al packaging e alle cassette di imballaggio per il pesce. Sulle tavole di 8 italiani su 10 la sera del 24 sarà, dunque, nonostante i prezzi, un tripudio di pesci di mare e di acqua dolce, pescati o allevati. Secondo Cia-Agricoltori Italiani, la scelta di prodotto ittico locale rappresenta sempre la migliore strategia per il consumatore. Il pescato a "filiera corta" subisce, infatti, in misura minore il rincaro dei costi energetici e offre garanzia di maggiore qualità, con il rispetto di elevati standard di sicurezza e tutela ambientale.

Per circa 17 milioni di famiglie – si legge nel Rapporto – la scelta del menù di pesce sarà orientata alle ricette della tradizione, che variano sensibilmente da Nord a Sud Italia. Capisaldi del consumo ittico nel cenone del Sud sono il polpo e il capitone. Se il primo si trova, attualmente, sui banchi a 20 euro al Kg, il secondo si attesta sui 25-30 euro, con una maggiorazione del prezzo dovuta – secondo i dati di PescAgri, Associazione Pescatori Italiani di Cia – anche al maltempo che ne ha ridotto sensibilmente la cattura. In Nord Italia il consumo di pesce più diffuso nella cena di Natale è rappresentato, invece, dalla famiglia dei molluschi: vongole veraci (circa 25 euro/kg), canocchie (18 euro/kg), moscardini (28 euro/kg) e fasolari (12 euro/kg). L'Italia – sottolinea la Cia – è il settimo produttore mondiale di molluschi, superando le 100mila tonnellate annue, con circa 800 impianti localizzati per un terzo in Veneto. La molluschicoltura rappresenta, infatti, la principale produzione italiana di prodotti ittici. Per i secondi piatti del menu, a settentrione si prediligono pesci di pezzatura grossa (circa 2 kg): da spigole e orate, a dentici, rombi e pezzogne. I prezzi di questi prodotti oscillano, attualmente, – fa sapere la Cia – fra i 40 e i 50 euro/kg. A mettere, infine, d'accordo Sud e Nord c'è il baccalà (pesce, però, non locale ma di provenienza nord europea). La differenza è solo nella preparazione: di solito viene cucinato alla vicentina a Nord (in vendita essiccato a 30/35 euro), mentre si compra sotto sale (25 euro/kg) per la frittura classica alla napoletana.