Commissione Ue, via libera all'accordo commerciale con il Vietnam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un decisivo e quasi storico passo in avanti nel dialogo tra l'Unione Europea e il Vietnam. La commissione europea ha dato il via libera all'accordo commerciale e di investimento con il Paese del sud-est asiatico: in questo modo si apre la strada alla sua firma e conclusione.L'intesa, che entrerà in vigore nel corso del 2018, prevede l'eliminazione del 99% dei dazi doganali sulle merci, oggetto di scambi tra le due parti. Il Vietnam eliminerà il 65% dei dazi all'importazione sulle esportazioni dell'Unione dall'entrata in vigore dell'accordo, mentre il resto dei dazi verrà gradualmente eliminato entro i prossimi dieci anni. L'accordo contiene, inoltre, delle disposizioni specifiche per affrontare gli ostacoli non tariffari nel settore automobilistico, oltre a tutelare le Igp, con la protezione di 169 prodotti alimentari e bevande tradizionali europee in Vietnam. Le imprese europee potranno partecipare alle gare di appalto pubbliche e delle imprese di proprietà statale in Vietnam. L'intesa punta quindi ad aprire alle imprese comunitarie un mercato da 90 milioni di persone.Per quanto riguarda la proprietà intellettuale il Vietnam accetta i livelli di tutela classici dei trattati commerciali dell'Unione con piena protezione di marchi, brevetti e design.L'intesa tuttavia è giuridicamente vincolata a uno sviluppo sostenibile del Paese del sud-est asiatico: il rispetto dei diritti umani, del diritto del lavoro, della protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici con un riferimento esplicito all'accordo di Parigi.L'Italia potrebbe trarre dei benefici dall'accordo: le relazioni con il Vietnam si sono intensificate negli ultimi anni e l'obiettivo sarebbe quello di portare quest'anno l'interscambio tra i due paesi a 5 miliardi di dollari. Le esportazioni dall'Italia al Vietnam riguardano soprattutto i macchinari.«Si tratta dell'accordo più ambizioso mai stretto con un Paese in via di sviluppo, è una pietra miliare, non un ostacolo, che apre la strada ad altri accordi con la regione asiatica», ha commentato così la commissaria europea al commercio Cecilia Malmstroem.