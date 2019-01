VicenzaOro, consumo orafo in Italia stabile e ottime performance all'estero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, alla Fiera di Vicenza,, il primo appuntamento mondiale del settore orafo - gioielliero, organizzato da IEG - Italian Exhibition Group.in Italia e nel mondo attestando positivamente che, nel nostro paese,A supportare il dato, leAnche lacon una leggera crescita delle gioiellerie tradizionali rispetto ai centri commerciali a fronte del costante incremento degli acquisti on line - sia su mall come Amazon che sulle e-boutique dei brand.Scenario sicuramente in crescita all'interno del contesto di mercato per i consumi in generale, soprattutto se considerato unitamente al fatto che gli italiani per il 75,6% hanno dichiarato di voler mantenere il budget di spesa per i preziosi e il 17,2% ha dichiarato di averlo aumentato.. In particolare si segna un più netto in alcuni mercati come UK, Sudafrica, Canada, Giappone e Russia aprendo anche opportunità a ulteriori crescite.