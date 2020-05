Vianini, De Simone resta presidente

Il cda di Vianini eletto il 23 aprile ha confermato nella carica di presidente Elena de Simone. Sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza i consiglieri Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin. Il cda ha poi nominato per il triennio il Comitato per la valutazione delle operazioni con Parti Correlate composto da Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

Ultimo aggiornamento: 21:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA