Il cda del gruppo Vianini ha approvato il progetto di bilancio del 2019. Il risultato netto di gruppo è positivo per 2,3milioni di euro, era di 1,9 milioni di euro nel 2018. Il margine operativo lordo è positivo per 7,9 milioni di euro.



Il cda ha proposto un dividendo di 0,06 euro per ciascuna azione invariato rispetto al 2019.





