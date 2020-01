Viadotto Cerrano, Gip accoglie istanza Aspi per riapertura ai tir

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsullacon massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate sulLo rende noto Aspi che specifica come l'accoglimento riguardi solo il traffico dei mezzi pesanti. C: il divieto di circolazione sulla corsia di marcia, l'interdistanza minima di 100 metri tra i veicoli in transito, limite di velocità di 60km/h per i veicoli leggeri e di 40 km/h per i veicoli pesanti, il divieto di sorpasso.A ciò si aggiunge ilrelativa al divieto di transito delle merci pericolose, le cui procedure di lavorazione sono state già avviate.