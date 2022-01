Viacom CBS debole nonostante un upgrade

(Teleborsa) - Andamento debole per Viacomcbs, che scambia in ribasso dello 0,85%, nonostante la decisione di Deutsche Bank di alzare il giudizio a buy dal precedente hold. Il target price è stato portato a 43 dollari da 39.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Viacomcbs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,27%, rispetto a -3,44% dell'indice del basket statunitense).

L'esame di breve periodo di Viacomcbs classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 36,39 USD e primo supporto individuato a 34,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,72.