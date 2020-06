Viabilità Liguria, incontro al MIT: no chiusura A26 e verifiche più rapide nelle gallerie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Verifiche più rapide sullo, anche attraverso tecniche non invasive,e prime aperture a partire dal 3 luglio. Sono queste le a, durante l'incontro che si è tenuto ieri, domenica 28 giugno, percausati dai controlli in corso in Liguria.di portare a termine entro il 10 luglio prossimo le attività di verifica che riguardano complessivamente. Contestualmente,che consentiranno di acquisire una conoscenza sullo stato di sicurezza,Inoltre, che sarà interrotta soltanto nelle ore notturne. Una modalità che risulta più rispondente alle esigenze di mobilità della Regione Liguria. A partire dal 3 luglio verranno progressivamente liberate le arterie stradali dai cantieri con l'obiettivo di arrivare al 10 luglio garantendo su tutta la rete viaria ligure due corsie aperte.Sono infine in corso ulteriori approfondimenti relativi all'estensione dell'esenzione del pedaggio per le tratte interessate dalle verifiche e dagli eventuali interventi conseguenti a fronte di disagi imprevisti.