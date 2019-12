Via libera al Patto per la Salute: arrivano nuove regole per porre fine all'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -dopo un lungo braccio di ferro fra Governo e Regioni il, che ponedella Sanità, consentendo l'assunzione di nuovi medici fra i più anziani ed i praticanti giovanissimi. L'impasse è stata sbloccata dal Ministero della Salute e dal MEF, che hanno accettato le richieste delle Regioni, che chiedevano di poterd'età e la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per gli"Approvato il Patto per la Salute. Governo e Regioni insieme a difesa del diritto alla salute. Ora è più forte il nostro Servizio sanitario nazionale", ha annunciato il Ministro della Salute,su Twitter."La firma del Patto della Salute è un'ottima notizia, dopo la cancellazione del superticket nella Manovra 2020: 3,5 miliardi in 2 anni e la possibilità di assumere medici e paramedici", ha commentato il Ministro dell'Economia,, parlando di nuovi investimenti per un "servizio sanitario nazionale migliore".Il Patto per la Salute prevede infatti un, già inserito nel Dl Fiscale appena divenuto legge on l'OK del Senato.o, che consentirà appunto di poter assumere nuovi medici grazie all'allargamento delle maglie chiesto dalle Regioni. Ciò dovrebbe consentire agli Enti di potere porre fine alla carenza che concerne soprattutto gli ospedali ed i Pronto soccorso.Il Patto per la Salute prevede poi una, fra cui l'Agenzia del farmaco e l'Istituto superiore di sanità - ed unaper la spesa farmaceutica, anche in termini di compartecipazione alla spesa e. Fra le novità la figura dell'e la, dove poter effettuare analisi e primi esami.