(Teleborsa) -alnel primoSubito dopo l'ok, il Ministro dell'Interno e Vicepremierha parlato dei contenuti nel corso della conferenza stampa al fianco del, specificando che ci sono tre filoni:Nel pacchetto anche misure che riguardano lol'estensione del daspo per episodi di violenza avvenuti all'estero o in caso di aggressioni nei confronti degli arbitri.Il Decreto Sicurezza Bis "poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed eravamo in dirittura d'arrivo, ma a ridosso della consultazione elettorale., perchè fissare un Cdm un paio di giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno. Lo abbiamo fatto al primo Consiglio dei ministri utile, cioè oggi", ha esordito il Presidente del Consiglio.Tra leovviamente, laall'immigrazione clandestina.potranno essere usati agenti sotto copertura, anche ricorrendo allo strumento delle intercettazioni", ha detto Salvini.Prevista tra l'altroper coloro che ripetutamente non ottemperano ai divieti di ingresso nelle acque territoriali e una multa da. "Un altro capitolo del decreto - ha aggiunto - prevede l'inasprimento di pene per chi aggredisce gli operatori di polizia nel corso di manifestazioni".- Nel pacchetto ancheÈ la misura, chiamata "Spazza clan", che il Viminale ha studiato per notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia.Ovviamente non sono mancate le domande sulloEra e rimane il Governo del cambiamento anche perché non abbiamo nessuna intenzione di cercare maggioranza diverse: questa èSenza, ci sono solo le elezioniNe abbiamo parlato in Cdm: giustizia, autonomia, grandi e piccole opere. Tutto questo richiede un governo con ampio mandato e maggioranza parlamentare", afferma Salvini.Anche iltiene a ribadire di essere unè "Il Presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe,. Ai giornalisti piace parlare diSe un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze, ha precisato.