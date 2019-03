© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la Via della seta "è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare ilQueste la parole del Presidente del Consiglioche ha parlato alla Camera in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019 e in relazione al Memorandum d'intesa con la Cina, appunto, sullIl Presidente cinese Xi è atteso in Italia domani, giovedì 21 marzo, con lui unaSull'accordo di principio la firma è attesa per la giornata di sabatoa Villa Madama, per tracciare i confini di unacome dichiarato a più voci nelle ultime ore, fondata su scambi. "Non è un accordo internazionale e non crea vincoli giuridici", tiene a ribadire Conte in Aula mentre rassicura sul contenuto del memorandum, "La parola d'ordine èe dunque non manca il passaggio in cui Conte sottolinea che non c'è "ed è pienamente in linea con la strategia dell'Ue" - ed essendoUna posizione condivisa dal Vicepremier pentastellatoche ha parlato dial quale ha fatto eco il Sottosegretario allo Sviluppo Economicoprecisando chee parlando di- Sceglie la via dellaMatteoche nei giorni scorsi aveva mostrato più di qualche perplessità mostrandosi particolarmente attento aiAnchesegue con molto interesse gli sviluppi e le evoluzioni non vedendo di buon occhio la corsa di un singolo paese verso Pechino, matitolare della Farnesina,getta acqua sul fuoco assicurando che anon ci sono preclusioni per