(Teleborsa) - Dal 21 dicembre le società cinesi interessate dal ban dell'amministrazione Trump, che limita gli acquisti delle loro azioni, saranno rimosse dagli indici S&P Dow Jones, secondo quanto comunicato dallo stesso fornitore di dati finanziari. Il provvdimento, si legge in un comunicato di S&P DJI, "può influire sulla capacità degli operatori di replicare gli indici S&P DJI Equity e Fixed Income contenenti i titoli interessati".S&P DJI ha affermato che rimuoveraà le azioni A, H e ADR di 10 società, tra cui Hikvision e Semiconductor Manufacturing International Corp, da tutti i suoi indici azionari entro il 21 dicembre e 11 titoli emessi negli indici fixed income entro il primo gennaio.La decisione di S&P DJI arriva dopo che il fornitore di indici FTSE Russell ha dichiarato, la scorsa settimana, che avrebbe rimosso otto aziende cinesi dai suoi prodotti per conformarsi all'ordine esecutivo degli Stati Uniti.L'ordine esecutivo, firmato il 12 novembre e che entra in vigore l'11 gennaio, nelle intenzioni dell'amministrazione Trump serve per dissuadere le società di investimento statunitensi, i fondi pensione e altri soggetti dall'acquisire azioni di società cinesi con rapporti con l'esercito cinese.