Vetrya, piano industriale non più valido. Peggiorano fatturato ed EBTIDA

(Teleborsa) - Vetrya - gruppo quotato su AIM Italia e attivo nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband - ha comunicato che "gli obiettivi economici di cui alle previsioni contenute nel documento del piano industriale comunicato al mercato in data 28 gennaio 2021 (con specifico riferimento all'EBITDA previsto in breakeven per il 2021) risultano non conseguibili e, pertanto, il piano non è da considerarsi più valido".



Il gruppo spiga in una nota che il management ha preso atto dello scostamento rispetto al budget solamente alla fine del mese di agosto a valle della ricezione dei report finanziari legati all'ex mercato dei servizi a valore aggiunto e del perfezionamento di una serie di verifiche interne resesi necessarie anche a seguito delle dimissioni dei responsabili delle aree Telco e Media.



Lo scostamento prevede un fatturato preliminare del primo semestre 2021 di 4.774.208 euro (con una riduzione di 16.722.556 rispetto al primo semestre 2020) e un'EBTIDA di -3.651.998 euro (con un incremento negativo di euro 133.595 rispetto al 1 semestre 2020). In considerazione dei risultati del primo semestre, il management presenterà al prossimo CdA una proiezione aggiornata a fine 2021 con un fatturato atteso tra 8 e 10 milioni di euro e un EBITDA compreso tra -5 e -6 milioni di euro.



Nel CdA del 29 settembre - in cui è prevista l'approvazione della semestrale - la società dettaglierà le azioni che intende intraprendere per l'uscita dalla situazione di crisi che allo stato, sulla base dei dati preliminari, potrebbe determinare una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.