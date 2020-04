Vetrya, lancia Pj20 Tracer per tracciamento contatti in ambito aziendale

(Teleborsa) - Vetrya, gruppo italiano leader nello sviluppo di servizi, piattaforme e soluzioni digitali, lancia il dispositivo indossabile per il tracciamento dei contatti in ambito aziendale. La soluzione sarà disponibile anche in versione smartphone, attraverso un'applicazione.



Si chiama Pj20 Tracer ed è un dispositivo Bluetooth indossabile progettato come soluzione digitale per il monitoraggio in tempo reale della distanza tra le persone in ambito aziendale. Pj20 Tracer potrà essere utilizzato anche con una specifica applicazione installata sul proprio smartphone.



Pj20 Tracer è una soluzione dedicata alle aziende che hanno bisogno di gestire la salute dei propri collaboratori sia nelle fasi di gestione post emergenza Covid-19 che per il futuro.





