Vetri Speciali, Cassa Centrale coordina finanziamento in pool di 15 milioni euro

(Teleborsa) -lesostenendone losupportando i clienti nella, con particolare riguardo al rispetto delViaggia sul, il- coordinato dacon la partecipazione di(CR Alto Garda, CR di Rovereto, CR Val di Non, CR Val di Sole, CR Valsugana e Tesino) edel(BCC Anagni e BCC Sangro Teatina di Atessa) - in sostegno dell'azienda trentinaleader nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro per vini, liquori, oli e alimenti, che negli anni, ha saputo affermarsi sul- "Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questo progetto – commenta, Responsabile della Sede Corporate di Trento di– insieme a. Questa operazione è la prova che l'articolazione a Gruppo ci permette di rispondere in maniera sempre più organica alle esigenze delanche, come nel caso di Vetri Speciali S.p.A., finanziando aziende strutturate, leader nel proprio mercato di riferimento a livello mondiale".Il finanziamento di- si legge nella nota - "destinato al rinnovo e all'ulterioredegli impianti produttivi per la lavorazione del vetro, permetterà a. di ridurre significativamenteed in particolare le"Grazie a questo finanziamento – commentaAmministratore Delegato di Vetri Speciali S.p.A. – potremoancora, ammodernando e adeguando le nostre linee di produzione del vetro. Le nuove tecnologie a disposizione e lapermetteranno, fra l'altro, di ridurre in maniera davvero considerevole l'impatto ambientale: un tema oggi cruciale. Il nuovo investimento ci permetterà inoltre di ridurre al, conclude la nota, "ha sviluppato notevolmente nell'ultimo anno il servizio Corporate aprendo uffici in tutte le sedi territoriali. La collaborazione a stretto contatto tra Capogruppo e Banche del Gruppo permette di agire come unaOperando anche con finanziamenti in pool su tutto il territorio italiano, il Gruppo contribuisce alla ripresa delladei territori, come nel caso di Vetri Speciali S.p.A., che intendono innovare il proprio business in un'ottica di