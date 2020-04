© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "" ed è per questo che il quadro temporaneo suglidi misure nazionali già approvate "è" proprio "perché abbiamo l'ambizione di tornare ad un mercato unico senza frammentazioni, dove le aziende competono sulla base del merito. Ma ci vorrà tempo".Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione UEad un gruppo ristretto di media europei, specificando di essere ""Questa è una pandemia, è una situazione molto diversa da qualsiasi altra.viste durante la crisi finanziaria", ha aggiunto, chiedendo ". Ne usciremo velocemente solo se ci aiutiamo a vicenda, o servirà più tempo con conseguenze sociali molto più gravi"., dice ancora Vestager. "Non prendo posizione perché sarebbe proprio ciò che sto dicendo che non deve essere fatto: una scelta di campo, invece della ricerca di soluzioni"."Inoltre non è detto che l'uno o l'altro siano ciò che serve, oppure se servano entrambe o - conclude - qualcosa di cui ancora non abbiamo parlato.. "Non ho pregiudizi".