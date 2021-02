© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile per la Concorrenzaha detto che le norme europee non precludono l'che si verrebbe a creare con latra la rete di, nemmeno se la prima deterrà la maggioranza nella nuova società.L'occasione è stata un'interrogazione parlamentare nella quale Vestager ha fatto riferimento all'che "prevede alcune forme di franchigia regolamentare per le imprese con potere di mercato significativo attive solo sul mercato all'ingrosso, ma non preclude l'integrazione verticale in quanto tale". Ma ha chiarito che l'operazione Tim-Open Fiber, qualora avesse "una dimensione comunitaria , "dovrà essere notificata e valutata dalla Commissione in base alle norme europee" e ai suoi effetti sullaLa vicepresidente esecutiva ha assicurato che la Commissione ha seguito con attenzione gli sviluppi e ha preso atto che "iriguardanti un'eventuale fusione di Tim e Open Fiber sono ancora in corso" e di non aver ricevuto finora alcuna notifica a riguardo.