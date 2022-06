Very Mobile approda nei negozi GameStop

Giovedì 23 Giugno 2022, 15:45







(Teleborsa) - L'operatore telefonico semi-virtuale Very Mobile, appartenente al gruppo CK Hutchison Holdings, approda nei negozi GameStop. Le Sim Very Mobile saranno ora disponibili presso tutti i punti vendita della rinomata catena di videogiochi in aggiunta ai negozi Very.



La formula prescelta è quella della vendita semplificata: le sim possono essere acquistate in negozio, al costo di 5 euro, e poi attivate successivamente, in qualsiasi momento, sul sito verymobile.it/very_sim. In quell'occasione sarà possibile scegliere anche l'offerta ed il tipo di pagamento con carta di credito, PayPal o con una ricarica in contanti.



Very Mobile offre ai suoi clienti un'esperienza di utilizzo semplice, senza extra costi o vincoli di durata, con l'assistenza dedicata del 1929 e su rete 4G con copertura del 99,7%. Le sim Very sono anche eco-sostenibili, realizzate con plastica 100% riciclata attraverso un processo produttivo che azzera le emissioni di CO2 e più piccole del 50% delle SIM standard.