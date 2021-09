Vertis, primo closing del fondo Vertis Venture 5 Scaleup e investimento in SkinLabo

Mercoledì 15 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - Vertis, SGR attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, ha perfezionato il primo closing del fondo Vertis Venture 5 Scaleup (VV5) a 35,3 milioni di euro. La raccolta del fondo resterà aperta fino a luglio 2022 con un target di 100 milioni di euro. VV5 - nato grazie al supporto dell'anchor investor CDP Venture Capital SGR - è il quinto fondo di venture capital di Vertis e il terzo dedicato a sostenere le scaleup, ovvero imprese innovative in fase avanzata di sviluppo, già presenti sul mercato con i propri prodotti o servizi e ad alto potenziale di crescita.

"L'investimento in Vertis Venture 5 Scaleup rappresenta per CDP Venture Capital SGR l'opportunità di supportare la crescita di un gestore consolidato del Venture Capital italiano con una forte presenza anche nelle regioni del Sud Italia - ha commentato Enrico Resmini, CEO di CDP Venture Capital SGR - Siamo lieti che, grazie al nostro investimento, Vertis possa dare continuità alla propria strategia di investimento volta a supportare la crescita sia sul mercato domestico che a livello internazionale delle migliori aziende italiane in fase di scaleup".

Subito dopo avere realizzato il first closing del fondo, la SGR ha siglato la prima operazione di investimento nella scaleup SkinLabo. Un round A da 9,1 milioni di euro in cui VV5 è lead investor con un conferimento di 4,5 milioni di euro e il primo investitore istituzionale presente nell'azionariato.

SkinLabo, nata a fine 2016, è un brand italiano digitale dedicato alla cosmetica. La società è presente in tutta Europa con 20 store online dedicati in lingua locale. I clienti attivi sono circa 900 mila e crescono con un ritmo di 70 mila al mese, mentre la previsione di fatturato per il 2021 è di 15 milioni di euro, con oltre 1 milione di clienti in 20 mercati europei. I capitali raccolti verranno utilizzati per l'internazionalizzazione e per rafforzare il team con nuove assunzioni.