Vertici Newco Alitalia incontrano ministra De Micheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, presidente e amministratore delegato della, hannola ministra delle infrastrutture e dei trasporti,, con la quale c'è stato une sui passaggi previsti nella sede della Commissione Europea. Non si è trattato di un incontro ufficiale su un tema specifico, bensì di unaa breve termine.Com'è noto, la, operazione per la quale si chiede di attuare un meccanismo di discontinuità tra vecchia e nuova gestione. Benché i vertici della Newco Alitalia non abbiano rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro nella sede del dicastero dei trasporti, con la ministra De Micheli si è parlato della imminente riapertura dell'aeroporto di Linate, dove Alitalia detiene il 60% degli slot.