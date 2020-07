Vertice UE in salita: battaglia su tagli a Bilancio e Recovery Fund

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come da pronostico della vigilia,il Consiglio europeo straordinario riunito a Bruxelles dalle 10 di questa mattina. A dare il "buongiorno" al Presidente del Consiglio Conte ci ha pensato subito il collega olandeseche vede "poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo entro domenica".Sul tavolo dei 27,che viaggiano a braccetto: il bilancio comune pluriennale di oltre mille miliardi di euro per i sette anni compresi tra ilribattezzato da Ursula von der Leyen Next Generation EU, NGEU, il fondo da 750 miliardisotto forma di prestiti ea fondo perduto) per uscire dalla recessione economica innescata dalla pandemia per disegnare un'Europa più forte, più verde e più digitale.Nulla di fatto nell'ultimoquando però non era ancora iniziata la presidenza di turno tedesca, con la Cancelliera Angela Merkel che più volte in questi giorni ha vestito i panni della mediatrice.di trattative intense dove si alterneranno momenti di stallo e negoziati sottotracciaimpossibili nelle precedenti riunioni online., nessuno punta su un accordo entro domenica: molto più probabile che ci si debba rivedere aSullal'Olanda continua a chiedere che i piani nazionali di ripresa e di resilienza che ciascun paese dovrà presentare per avere accesso ai fondi europei legati al Recovery Fund debbano. Posizione questa tuttavia che vedrebbe l'Aia abbastanza isolata, anche rispetto agli stessi paesi del fronte frugale. Linea dura dei Paesi Bassi sui 'rebates', né sulla composizione della risposta anticrisi tra sovvenzioni e prestiti. Nel mirino anche dimensioni del pacchetto e volume del bilancio Ue 2021-2027.