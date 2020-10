Vertice Ue, Conte: soglia di attenzione alta sul coronavirus, no a ritardi al Recovery Fund

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Coronavirus ed evoluzione dellaal centro della discussione terminata poche ore fa aldei capi di Stato e di governo dell'Ue."Abbiamo approfittato per un confronto articolato e per condividere le informazioni e, devo dirlo, le preoccupazioni – ha detto il Presidente del Consiglioin conferenza stampa a Bruxelles al termine dell'incontro – siamo ben consapevoli dell'epidemia in corso e del fatto che i numeri segnalano alcune criticità, più o meno diffuse"."Inla situazione comparativamente è migliore rispetto a quella di altri Paesi ma dobbiamo essere consapevoli tutti che abbiamo una pandemia in corso – ha tenuto a sottolineare Conte – I numeri devono spingerci a tenere molto alta la soglia di". Che ha aggiunto: "abbiamo rafforzato il, scelto di fare tanti test, abbiamo misure precauzionali di base che ci consentono di affrontare anche questa fase"."L'Italia non permetterà di alterare o procrastinare l'entrata in vigore del. L'intera comunità europea è in sofferenza, le discussioni tecniche non ritardino l'attuazione – ha dichiarato il Presidente Conte – nessuno oggi può permettersi di mettere in discussione un impegno politico assunto a 27". E ha aggiunto: "L'Italia sostiene gli sforzi della presidenza tedesca, la soluzione di compromesso ci sembra coerente, in linea con il principio dello stato di diritto"Il Presidente Conte è tornato anche sul tema della proroga dellodie sulle accuse didei: "siamo in stato di emergenza ma non significa che stiamo vivendo un lockdown o che qualcuno sta abusando dei pieni poteri. Semplicemente lo stato di emergenza ci consente di tenere una serie di poteri e facoltà necessari". E ancora: "Chiederemo la proroga dello stato di emergenza. Non lo abbiamo ancora deliberato perché vogliamo un confronto con il: la proposta è quella di prorogare lo stato di emergenza fino al– ha annunciato Conte – Non conviene farlo di mese in mese".Sulla possibilità di rendere obbligatorio l'uso dellaall'aperto in tutta Italia Conte non ha espresso alcuna indicazione – "torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo" – mentre ha annunciato l'avvio di una campagna a favore dell'app per ildei: "hanno aderito tutte le testate giornalistiche, pubbliche e private, per promuovere la diffusione della app. Pur essendo facoltativo è sicuramente un obbligo morale partecipare a questo programma. I dati restano anonimi, la geolocalizzazione è disattivata".Una battuta, infine, anche sulle solidarietà espressa dal Consiglio Ue anelle tensioni con la: "l'Italia è uno degli Stati, assieme alla Germania, che ha una maggior facilità di dialogo con la Turchia e intendiamo metterla a disposizione anche nell'interesse di Grecia, Cipro e Ue. Vedrete nelle prossime settimane un'Italia che continua a dialogare con la Turchia".