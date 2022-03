Vertice Ue a Versailles, von der Leyen: "300 milioni per l'Ucraina"

(Teleborsa) - Alla Reggia di Versailles seconda giornata del vertice informale dei leader Ue. "La guerra di Putin esercita una brutale pressione militare ed economica sul coraggioso popolo ucraino. L'Europa è fermamente al fianco" di Kiev. "Oggi esborsiamo 300 milioni nell'emergenza per l'assistenza macro-finanziaria all'Ucraina. E' il primo pagamento previsto nel pacchetto da 1,2 miliardi. Quindi ancora più risorse sono in arrivo". Lo scrive la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un tweet.

L'Ue ha deciso lo stanziamento di altri ulteriori 500 milioni di euro per il sostegno militare all'Ucraina. Raddoppieremo il contributo dell'European Peace Facility". Lo dice l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell entrando al vertice di Versailles.

Proprio poco fa, il Presidente Zelensky aveva chiesto all'Europa di fare di più. "Ieri c'è stato un incontro molto importante dei leader Ue. Sappiamo cosa hanno detto, chi è intervenuto, chi ci ha sostenuto, chi è stato in silenzio e chi ha cercato di rendere la formulazione insufficiente per l'Ucraina: abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo" ha detto commentando - riporta l'agenzia Unian - il Vertice Ue a Versailles. "Le decisioni dei politici devono coincidere con l'umore dei loro popoli tra i quali c'è molto sostegno: almeno il 60% degli europei è a favore. L'Ue deve fare di più per noi. Ce lo aspettiamo", ha aggiunto.

"Ci sono alcuni progressi nei colloqui russo-ucraini, che si svolgono praticamente ogni giorno". Lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin incontrando il leader bielorusso Lukashenko, secondo quanto riferisce la Tass.

Nel frattempo, la guerra dell'esercito russo in Ucraina si estende verso ovest, con un raid sulla città di Lutsk, dove tre missili hanno colpito l'aeroporto. Missili e cannonate segnalati anche su Ivano-Frankivsk, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli.

E da Mosca - dove il presidente Putin ordina al suo esercito di sostenere anche l'invio di combattenti 'volontari' - arriva la conferma: sono bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti.

Nonostante l'inasprimento del conflitto, il Cremlino, citato dalla Tass, fa sapere che "Nessuno esclude" un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, i quali "si dovrebbero incontrare per ottenere qualche risultato.

Intanto, il presidente ucraino pubblica un videomessaggio sul proprio profilo Telegram sostenendo che "Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria". Ma nello stesso tempo il presidente ucraino si dice deluso dal comportamento dell'Unione Europea.