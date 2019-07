© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è concluso ieri, una riunione definita "proficua" da più parti. Seduti al tavolo,"All'esito della riunione, di concerto con il presidente Toti e il sindaco Bucci,La decisione sarà adottata in un prossimo Consiglio dei ministri", ha annunciato Conte ieri sera.Alla conclusione del vertice a fare il punto è stato"Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la, abbiamo esaminato. Sappiamo che i contratti che abbiamo da fare sono adesso tutti quanti in una situazione positiva, i finanziamenti esistono, Autostrade sta continuando a pagare come da programma" ha riferito il sindaco di Genova e Commissario straordinario.Un bilancio positivo della riunione è stato fatto anche da. "È stata una riunione proficua" ha affermato sottolinenando che. "Abbiamo convenuto col governo alcune rimodulazioni di spesa che riguardano sostanzialmente i– ha aggiunto il Governatore della Liguria –. Ci attiveremo per fare una proposta in tal senso al governo e queste modifiche saranno ovviamente recepite o nel decreto industriale a cui sta lavorando il ministro Di Maio o, se non facessimo in tempo, nella legge di stabilità nel prossimo Consiglio".