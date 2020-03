Verso intesa Governo-Sindacati per evitare scioperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si va verso latra sindacati e Governo per scongiurare gli scioperi legati all'elenco delleda mantenere aperte nel corsoNella notte si sarebbe raggiuntada apportare alla lista delle attività indispensabili. Leriprenderanno la discussione alle 12 di oggi, mercoledì 25 marzo, per unche, a questo punto, dovrebbe eall'elenco delle attività produttive indispensabili in questa fase, per il paese, cambiando l'allegato del decreto varato domenica 22 marzo - si legge in una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil - Lo stesso Governo si è impegnato, nella giornata di domani, attraverso il Ministero dell'Interno a dare indicazioni ai Prefetti di consultare le organizzazioni sindacali territoriali, r"Il Governo - proseguono - si è altresì impegnato a contattarci, domani, (oggi, ndr) per definire le attività indispensabili nel comparto della difesa e aerospazio. Ci sianoalle ore 12 di oggi mercoledì 25 marzo per v"E' stato modificato l'elenco delle attività considerate essenziali dal decreto del 22 marzo", ha ribadito il leader della Uil,aggiungendo: "molte delle nostre richieste sono state accolte, l'elencoè stato modificato;