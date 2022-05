Versalis ottiene rating di sostenibilità Platinum da EcoVadis

Giovedì 26 Maggio 2022, 17:15







(Teleborsa) - Versalis, la società chimica del gruppo Eni, ha ottenuto un valutazione "Platinum" dall'agenzia indipendente EcoVadis. Si tratta del massimo livello del rating per la responsabilità sociale d'impresa.



EcoVadis emette rating di sostenibilità nelle categorie ambiente, diritti umani, etica e approvvigionamenti e, per la valutazione, si avvale di una piattaforma tecnologica e di criteri basati su standard internazionali come il Global Reporting Initiative (GRI), il Global Compact delle Nazioni Unite e ISO 26000.



"Questo importante riconoscimento conferma il costante impegno di Versalis in tutti gli ambiti della sostenibilità", ha sottolineato Adriano Alfani, Amministratore Delegato Versalis, aggiungedo "il massimo rating ottenuto posiziona la nostra azienda al top del settore ed è il risultato di un grande lavoro di squadra".