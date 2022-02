Versalis (Gruppo Eni) avvia produzione di bioetanolo a Crescentino

(Teleborsa) - Versalis, la società del gruppi Eni specializzata sulla chimica, annuncia l'avvio della produzione di bioetanolo da biomasse lignocellulosiche a Crescentino (Vercelli).

Lo stabilimento è stato riconfigurato grazie a importanti investimenti ed ha avviato la produzione di bioetanolo advanced, che soddisfa i criteri della normativa europea per lo sviluppo delle energie rinnovabili RED II, in quanto usa materie prime non in competizione con la filiera alimentare. Il bioetanolo ottenuto facendo uso della tecnologia Proesa è certificato ISCC-E* e sarà utilizzato per la formulazione di benzina con componente rinnovabile.

L'impianto è in grado di trattare 200mila tonnellate/anno di biomassa, per una capacità massima di produzione di circa 25mila tonnellate anno di bioetanolo. Dopo una prima produzione test effettuata nelle settimane scorse, oggi lo stabilimento è in marcia progressiva, al fine di ottimizzare i processi.

"L'avvio della produzione industriale di bioetanolo advanced basato sulla tecnologia Proesa è un importante passo per Crescentino, impianto unico nel suo genere, e rafforza la nostra strategia nello sviluppo della chimica da rinnovabili anche a servizio della mobilità sostenibile, in sinergia con il percorso di transizione energetica di Eni", afferma Adriano Alfani, Amministratore Delegato Versalis.