Versalis (Eni) lancia due progetti per recupero e riciclo imballaggi in plastica

(Teleborsa) - Versalis, società chimica del Gruppo Eni, ha iniziato ad utilizzare imballaggi di plastica riciclata, dal momento che il maggior impiego della plastica (il 40,5%) avviene proprio in questo settore e, qualora gli imballaggi non siano opportunamente gestiti e trattati, rischiano di essere dispersi nell'ambiente.

Per questo Versalis ha lanciato i due progetti "Bag to Bag" e "Liner to Liner", con cui mira a creare un circuito virtuoso finalizzato al recupero e riciclo dei sacchi industriali di imballaggio in polietilene. Nel progetto "Bag to Bag", giù in uso presso gli stabilimenti di Ragusa e Ferrara e presto operativo anche a Brindisi e presso le controllate estere a Dunkerque e Oberhausen, i sacchi utilizzati sono realizzati con il 50% di materiale riciclato e risultano interamente riciclabili. Nel progetto "Liner to Liner", sviluppato e applicabile principalmente nel sito di Brindisi, i rivestimenti interni dei container sono inviati a riciclo e trasformati in nuovi, contenenti il 50% di plastica riciclata, per essere poi riutilizzati nel sito industriale pugliese. Grazie alla selezione di aziende di riciclo sul territorio, sarà inoltre possibile creare un circuito virtuoso a filiera corta di utilizzo, raccolta, riciclo e produzione di nuovi Liner rigenerati.

Ogni anno Versalis impiega circa 1250 tonnellate di sacchi e 175 tonnellate di Liner. Le due iniziative contribuiscono a ridurre il consumo di materia prima vergine del 50% per ambedue i progetti, con una conseguente riduzione anche in termini di CO2.

Versalis ha aderito alla Circular Plastics Alliance (CPA) sottoscrivendo nel 2020 impegni volontari anche relativi agli imballaggi industriali monouso, per contribuire attivamente all'ambizioso obiettivo europeo di utilizzare 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata in nuovi prodotti entro il 2025.