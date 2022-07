Verizon taglia guidance dopo rallentamento nuovi clienti

(Teleborsa) - Verizon, fornitore statunitense di banda larga e di telecomunicazioni, ha registrato ricavi totali pari a 33,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2022, relativamente stabili rispetto al secondo trimestre 2021. L'utile netto è stato di 5,3 miliardi di dollari, una diminuzione del 10,7% rispetto al secondo trimestre 2021 e un EBITDA rettificato di 11,9 miliardi di dollari, in calo del 2,6% anno su anno. L'utile per azione è stato di 1,24 dollari, rispetto a 1,40 dollari nel secondo trimestre 2021; L'EPS rettificato è stato di 1,31 dollari, rispetto a 1,39 dollari nel secondo trimestre 20212. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,32 dollari su ricavi per 33,75 miliardi di dollari.

L'EPS del secondo trimestre 2022 include una perdita ante imposte da articoli speciali di circa 435 milioni di dollari, incluso un onere netto ante imposte di 198 milioni relativo a un aggiustamento mark-to-market per le passività pensionistiche. Inoltre, l'impatto dell'ammortamento delle attività immateriali relative a TracFone e ad altre acquisizioni è stato di 237 milioni di dollari.

"Sebbene le recenti performance non abbiano soddisfatto le nostre aspettative, rimaniamo fiduciosi nella nostra strategia a lungo termine", ha affermato Matt Ellis, Chief Financial Officer di Verizon. "Riteniamo che le nostre risorse ci posizionino bene per generare valore per gli azionisti a lungo termine", ha aggiunto.

Il colosso statunitense ha registrato solo 12.000 "postpaid phone net additions" nel trimestre terminato il 30 giugno rispetto alle stime FactSet di 150.800 aggiunte. Nel primo trimestre, Verizon aveva perso circa 36.000 abbonati.

Verizon ha rivisto al ribasso la guidance per l'intero anno 2022. La società ora prevede: crescita dei ricavi dei servizi wireless dall'8,5 al 9,5 percento, rispetto alle indicazioni precedenti per una crescita dei ricavi dei servizi wireless segnalata dal 9 al 10 percento. EPS rettificato da 5,10 dollari a 5,25 dollari, dalla precedente guidance per l'EPS rettificato da 5,40 dollari a 5,55 dollari.