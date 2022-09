Giovedì 15 Settembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - Veritas rende noto che in data odierna è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Eco-Ricicli Veritas in Ecoprogetto Venezia, entrambe controllate da Veritas. Gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal 1 novembre 2022.



(Foto: ©yarruta/123RF)