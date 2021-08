Venezuela verso stop a sanzioni: primo round negoziati positivo

1 Minuto di Lettura

Lunedì 16 Agosto 2021, 10:00







(Teleborsa) - Passi avanti del Venezuela per evitare lo scoppio di una guerra civile e ripristinare la democrazia. L'incontro a Citta del Messico delle delegazioni del governo Maduro e dell'opposizione hanno fatto importanti passi avanti, con la mediazione della Norvegia, che ha svolto l'importante ruolo di facilitatore del dialogo.



Il primo round del negoziato fra i rappresentanti del Presidente Nicolas Maduro e del leader dell'opposizione Juan Guaido si è concluso positivamente, con il proposito di riaggiornarsi fra il 3 ed il 6 settembre. Intanto, "riunioni costruttive" svoltesi in Messico hanno ribadito l'impegno dei negoziatori verso "l'istituzione di un meccanismo di consultazione con attori politici e sociali il più inclusivo possibile" e "l'adozione della massima prudenza" nel portare avanti il processo di pacificazione.



I negoziati in Messico erano osservati con attenzione dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, che hanno annunciato lo stop alle sanzioni se il regime farà progressi significativi nei colloqui e se il processo condurrà a nuove elezioni presidenziali democratiche ed aperte a tutti.