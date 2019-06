© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La visita in Venezuela dell'si è conclusa con impegni concreti da parte delle Nazioni Unite." e quella "sanitaria continua ad essere estremamente critica", ha sottolineato Bachelet auspicando chee agli altri diritti socio-economici che permettano di valutare la situazione e"."Mi preoccupa - ha aggiunto il commissario - che". Bachelet ha inoltre annunciato chee, cosa molto importante, continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese".Un ufficio dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti umani funzionerà da subito a Caracas per "fornire assistenza e consulenza tecnica e, cosa molto importante, continuare a monitorare la situazione dei diritti umani nel Paese".