© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio comunale diha approvato a maggioranza - a favorpresenti, contrari 5; i consiglieri del Partito democratico non hanno partecipato alla votazione - il Regolamento di applicazione delal centro storico, la cosiddettaintrodotta per la città lagunare dall'ultima legge di bilancio. Con lo stesso esito, approvata la delibera per- Tra le variazioni last minute, l'esenzione dal contributo per chi èche potrà dunque tornare a casa senza sborsare fino a 10 euro per una visita ai congiunti. Niente da fare invece per i parenti di chi è residente in centro storico, che saranno sottoposti alla- Graziati anche iin trasferta a Venezia per seguire gli eventi sportivi. Ma c'è un: l'esenzione riguarderà esclusivamente gli appassionati in arrivo in Laguna a bordo dei mezzi pubblici appositamente istituiti per arrivare agli impianti. Restano fuori dunque i tifosi non organizzati, o che si recano allo stadio o al palazzetto a piedi.- Dopo 'la tassa di sbarco', approvata dall'assemblea di Ca' Farsetti, il Consiglio comunale di Venezia ha confermato anche la creazione diin ingresso lungo il Ponte della Libertà.Misura che dovrebbe disincentivare chi volesse aggirare il contributo di sbarco previsto per tutti gli altri vettori (navi, treni, lancioni), arrivando con