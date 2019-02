© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il Ministero Infrastrutture e Trasporti prosegue i "lavori" di approfondimento per trovare laIl Ministroha condiviso i "prossimi passaggi" con il"nello spirito di interlocuzione costante con gli Enti territoriali".Toninellial Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale,per spostare le grandi navi fuori da Venezia: il progetto su, quello sue quello suUna voltai questi approfondimenti tecnici,. Sempre in condivisione con i territori e i soggetti interessati, per poi passare alla realizzazione del progetto.