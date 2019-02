Venezia, dal 2022 ticket d'ingresso e prenotazione obbligatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chi vorrà visitare ladovràed acquistareNell'ambito della sua eternache, quotidianamente, intasa le calli della città lagunare, Venezia, alla fine, ha optato per una misura drastica.La, ma per il via libera definitivo del consiglio comunale bisognerà attendere a maggio. Altra novità sarà il meccanismo diper modulare la, il cui test partirà tra pochi mesi:per i periodi normali, 8 per quelli da bollino rosso e 10 per quelli da bollino nero di massima affluenza.la stessa cifra che in futuro sarà applicata nei periodi di bassa stagione.è quella didi navi, lancioni e treni che portano in città. Fondi che serviranno a coprire i, che impongono al bilancio di Venezia unrispetto al resto d'Italia.verrà introdotto, inoltre,. "Non siamo interessati a far cassa ma ad arrivare ad una gestione dei flussi turistici della città e a una previsione degli arrivi con numeri reali e non inventati", ha spiegato il sindaco precisando che non sarà impedito l'ingresso a nessuno.I più, ma è proprio questo l'obiettivo delle nuove misure, sarannoche rappresentano il 70% degli arrivi a Venezia e contribuiscono solo per il 30% al fatturato turistico. Proprio per questo motivo il provvedimento è stato salutato con favore dall'che vi vede "una svolta per arrivare alla creazione di una carta unica dei servizi da vendere agli ospiti, gestita da un apposito software che aiuterà ad equilibrare visitatori e residenti".