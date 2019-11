© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lache, tenendo conto che lae la stessa opera vanno necessariamente rapportati anche in relazione alle previsioni del vento del mare e va quindi verificato".È quanto si legge neldall'Aula di Montecitorio. La mozione impegna l'esecutivo anche "ad assumeresia in infrastrutture pubbliche sia in quelle private".Il governo deve così agire "applicando, contributi per il risarcimento dei danni subiti,delle donazioni e la s, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, oltre al pagamento delle rate di adempimenti contrattuali, compresi mutui e prestiti, dei soggetti che hanno subito danni riconducibili ai suddetti eccezionali eventi meteorologici, prevedendo che il pagamento dei suddetti adempimenti, dopo la sospensione dei termini, sia effettuato con rateizzazioni e senza applicazione di sanzioni e interessi".L'esecutivo deve poi "dichiarato per il territorio del comune di Venezia", oltre che ad "adottare iniziative per aggiornare e", ad "accelerare la realizzazione degli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Venezia Porto Marghera, e per estendere l'applicazione del cosiddetto art-bonus a Venezia".C'è quindi l'impegno a "", e ad "adottare iniziative per favorire l'istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto che comprenda Venezia ed i comuni dell'entroterra che hanno come riferimento il porto di Venezia".