Vendite sui titoli del lusso, effetto Cina

(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i i titoli del settore lusso a Piazza Affari, ma anche in Europa, complici le vendite generalizzate che hanno investito i mercati del Vecchio Continente dopo che la Federal Reserve ha rilanciato la possibilità dell'avvio del tapering entro l'anno.



Sul comparto pesano inoltre le notizie di stampa sull'intenzione del governo cinese di alzare le tasse sui più ricchi e puntare dunque su una ridistribuzione della ricchezza.



Tra i player del comparto, sotto pressione Kering che sulla Borsa di Parigi cede oltre il 7%, ma anche Lvmh in discesa di oltre il 4%. Effetto domino anche sui big del lusso di Piazza Affari: con Moncler che lascia sul terreno più del 4%, Salvatore Ferragamo scivola del 4,97% e Brunello Cucinelli segna un calo del 4,1%.









