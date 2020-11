(Teleborsa) - Si muovono al ribasso i titoli petroliferi di Piazza Affari, in scia al calo dei prezzi del greggio. Oggi e domani si tengono i meeting Opec e Opec+ per decidere se estendere al 2021 i tagli alla produzione.



L'indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra una flessione dell'1,51%. Giù anche il benchmark a livello europeo che scivola dell'1,23%.



Tra i player del comparto, Eni perde l'1,56% mentre Tenaris arretra dell'1,46%.



Frattanto, il Light Crude statunitense scambia a 44,74 dollari al barile, in calo dell'1,74%. Il Brent di Londra scende dell'1,95% a 47,31 usd/bar. © RIPRODUZIONE RISERVATA