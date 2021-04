20 Aprile 2021

(Teleborsa) - In forte ribasso Mediaset, che mostra un -4,79%, all'indomani della decisione del Tribunale di Milano che ha condannato Vivendi a risarcire Mediaset per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. La Corte ha, invece, respinto le richieste di risarcimento di Mediaset-Fininvest nei confronti di Vivendi in merito alla violazione dei patti parasociali e alla concorrenza sleale.

A pesare sulle azioni contribuisce anche il taglio del target price sul titolo Mediaset da parte di Equita: gli analisti dell'ufficio studi hanno indicato 2,22 euro. Il giudizio è confermato "hold".



Lo scenario su base settimanale del Biscione rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia All-Share. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Mediaset, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,319 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,401. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,291.