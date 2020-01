© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma hanno registrato un incremento tendenziale dello 0,9%, "peraltro limitato al commercio elettronico e alla grande distribuzione, settori per i quali si amplia la divergenza rispetto alla distribuzione tradizionale", che "continua a mostrare flessioni".E' quanto rileva l'ultimo, accolto con una certai, che ribadiscono il permanere di una fase die leprovocate dalle grandi campagne di sconti, ad esempio dalche cadeva a novembre."L'ultimo dato sulle vendite conferma la previsione di una, con riflessi sulle dinamiche del PIL" commenta l', notando che "la variazione registrata a novembre per il commercio elettronico è la più bassa dal 2016" e che leregistrano una(-1,4% tendenziale) a beneficio dell'accelerazione dei discount."Mettendo a sistema queste evidenze - sottolinea - è logico depotenziare la portata della crescita tendenziale dei volumi complessivi, atteso che il trend congiunturale appare problematico e potrebbe comportare, un anno che già si presenta difficile sotto molti aspetti".Secondo, invece, "ilal commercio, anzi, l'attesa per la giornata di sconti"."L, in certi casi anche poco chiare, costrette a ridurre i margini per inseguire i colossi", afferma l'associazione rappresentativa del settore del commercio, ricordando che i "giganti del web" e la grande distribuzione (GDO) "investono ogni anno molte risorse per pubblicizzare il Black Friday e gli altri eventi promozionali". "Una battaglia tra grandi realtà - afferma - che, che non hanno le risorse né per condurre campagne pubblicitarie nazionali né per vendere tutto il magazzino a prezzi scontati".Per Confesercenti,, a causa della, poiché "al contrario dei saldi, che sono normati in ogni loro aspetto, dalla composizione delle vetrine alle indicazioni dei prezzi originali e degli sconti praticati sull'etichetta, le altre promozioni sono quasi del tutto deregolamentate"."Riteniamo opportuno che si inizi ache ha investito il mercato", afferma l'associazione, ricordando che la Francia ha addirittura vietato il Black Friday.